Patricia Bullrich: «El presidente debería echar a los funcionarios que lo contradicen»

Patricia Bullrich, Presidenta del PRO, realizó declaraciones desde Washington, donde se encuentra con motivo de la gira que está llevando adelante por los Estados Unidos, acerca de las respuesta que debe dar Juntos por el Cambio a la sociedad

En declaraciones a. Canal La Nación+, Bullrich afirmó: «Nuestra coalición tiene que responder a los intereses de quienes nos han votado. Nosotros no vamos a meternos en medio de una lucha fratricida, una lucha de facciones del peronismo, sino lo que vamos a hacer es cuidar al votante, a aquel que no quiere que le aumenten los impuestos, aquel que necesita trabajar, aquel que necesita que la Argentina se ordene, y por eso nos vamos a mantener en una posición bien nítida, bien clara. No vamos a ser parte del problema, sino que nos vamos a seguir siendo la solución que la Argentina necesita.”.

“El presidente debería echar a los funcionarios que lo están contradiciendo. Si Fernández no toma decisiones, esto es un caos. Si no fuese por la oposición, la inflación sería del 500%», señaló por otro lado Patricia Bullrich.