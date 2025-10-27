Gracias a Milei, Falabella vuelve a vender en Argentina y liquidan 2 electrodomésticos

Tras la contundente victoria de Javier Milei, Falabella vuelve a vender en Argentina y liquidan 2 electrodomésticos.

En un movimiento interpretado como una reacción al nuevo clima de negocios tras la victoria electoral de Javier Milei, la tienda Falabella lanzó una agresiva promoción de liquidación en electrodomésticos y tecnología, con productos desde $49.990.

Sin embargo, la oferta tiene una letra chica clave: la promoción es de Falabella Chile y el monto es en pesos chilenos (unos 53 dólares). La gran novedad es que la empresa ahora facilita la compra online desde Argentina, un guiño al turismo de compras.

El sitio web www.falabella.com/falabella-cl ya permite el registro con DNI argentino y un teléfono con característica +54, eliminando la barrera del RUT chileno que antes frenaba a los compradores.

La promoción “Combina 2x $49.990” (pesos chilenos) incluye una amplia gama de electrodomésticos como freidoras de aire (Recco), licuadoras (Wurden), minipimers (Thomas), cafeteras (Ursus Trotter), tostadoras y hervidores, además de tecnología como el Roku Express.

El retiro de la mercadería es gratuito, pero debe hacerse en una sucursal en Chile. Según la empresa, “lo único que no puede traerse a la Argentina es la línea blanca de electrodomésticos”.

Expertos en consumo recomiendan pagar con tarjeta de crédito en una cuota y luego cancelar el resumen en dólares, o usar una tarjeta de débito configurada para debitar desde una cuenta en dólares. Esto permite acceder al tipo de cambio oficial y evitar las percepciones del Impuesto PAIS y Ganancias.

