Wado de Pedro aseguró que “no es lógico” que Kicillof no se haya pronunciado a favor de Cristina Kirchner

El senador nacional de Unión por la Patria y número dos de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro sostuvo hoy que “no es lógico” que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no se haya pronunciado a favor de la candidatura de Cristina Kirchner para presidir el Partido Justicialista.

“Él no le dio importancia al partido, me parece bien porque está trabajando, está gestionando la provincia más grande la Argentina, es lógico que el gobernador esté dedicado a la gestión”, indicó.

“A mí me deja con desconcierto. Si me preguntás por qué pasa esto, no lo sé. No lo puedo entender”, agregó De Pedro en una entrevista radial.

Sin embargo, la crítica vino inmediatamente después, al señalar que “lo que no es lógico es que no acompañe a uno del espacio nuestro con una declaración, porque me parece que se perjudica él”.

“¿Qué está pasando que algo de sentido común no está sucediendo?”, se lamentó el camporista, que considera que Kicillof demuestra ingratitud hacia quien lo impulsó y protegió durante toda su carrera política.

Si bien las elecciones en el PJ nacional no tendrán lugar por un fallo de la jueza María Servini que dejó afuera la lista de Ricardo Quintela por inconsistencias en la presentación de los avales, lo que deja a Cristina Kirchner a las puertas de ser consagrada como nueva titular del partido, en el entorno de la ex jefa de Estado generó mucha decepción que Kicillof no se haya pronunciado a favor de ella.

“Me hubiera gustado que Axel se pronunciara a favor de Cristina hasta por una cuestión sentimental, me gusta que estemos juntos. No puedo concebir que esté en otra cosa, me duele y lo veo raro; no le hace bien a él como persona”, sostuvo De Pedro.

El ex ministro de Interior estuvo esta semana en Avellaneda, territorio que gobierna Jorge Ferraresi, uno de los alfiles de Kicillof que más lejos llevó la confrontación con La Cámpora.

En su discurso, De Pedro se refirió al “dolor” que siente ante “los oportunistas” que miran para otro lado en la interna del PJ, en un dardo que pareció dirigido al gobernador bonaerense.

Son varios los referentes del ultracristinismo que salieron públicamente a manifestar su bronca por la falta de pronunciamiento de Kicillof hacia quien fuera su jefa política.

El senador nacional Oscar Parrilli fue el primero en llamar la atención sobre el silencio del mandatario bonaerense, y luego se fueron sumando con declaraciones similares la también senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, la senadora provincial Teresa García, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Al hijo de la ex presidenta le preguntaron si apoyaría una eventual candidatura a presidente de Kicillof para el 2027, y al respecto, contestó: “Hasta el 17 de octubre en mi cabeza funcionaba de una manera. Alguien que no puede decidir entre Quintela y Cristina me obliga a revaluar las cosas”.

Quien mostró el mayor grado de agresividad hacia Kicillof fue la propia Cristina Kirchner, quien en un acto organizado por SMATA criticó a “los Poncio Pilatos y los Judas” del peronismo, marcando al gobernador como un traidor.

Con información de la agencia Noticias Argentinas