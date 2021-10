Hipotecados UVA marchan a Plaza de Mayo para pedirle respuestas a Alberto Fernández

Las familias damnificadas por los créditos UVA vuelven a marchar este sábado 23 de octubre a las 15 hs. desde el Obelisco hasta la Casa Rosada «para decir BASTA de USURA UVA. Una vez más elegimos salir a la calle y movilizarnos, porque la calle ha sido y seguirá siendo, el escenario de la lucha de los derechos», dijeron a través de un comunicado de prensa.

«Hace más de 3 años que desde el colectivo de Hipotecados Uva Autoconvocados venimos denunciando la inviabilidad de este crédito usurero. Pese a ello, ningún gobierno, ni el del ex presidente Mauricio Macri que impulsó esta política nefasta de acceso a la vivienda, ni el actual Presidente Alberto Fernández, han tomado medidas para dar una solución de fondo y definitiva a este verdadero martirio», dijeron los hipotecados UVA en un comunicado que continúa así:

Con una inflación interanual de más del 52%, el capital adeudado, los intereses y por ende las cuotas no paran de crecer a un ritmo insostenible y muy desfasado a la capacidad financiera de las familias hipotecadas.

El sistema financiero y el arco político en su totalidad, mira para otro lado y pone mil y una trabas para aplicar el tope transitorio del 35 % en la relación cuota/ingreso. Parche que para muchas familias representa un alivio temporal. Pero su aplicación no es inmediata y requiere de farragosos reclamos ante los bancos.

El Banco Central es quien regula esta cuasi moneda llamada UVA, un instrumento financiero que garantiza que los especuladores no pierdan contra la inflación, al tiempo que asegura a los bancos ganancias extraordinarias a costa de las familias trabajadoras.

No nos cansamos de denunciar que no es lícito ni legal indexar créditos al 7 % mensual como viene sucediendo desde el mes de enero por aplicación del plan de convergencia. No existe sueldo, ni ingreso que pueda soportar semejante ajuste.

Las más de 100.000 familias que cargamos esta pesada mochila, diariamente nos debatimos entre pagar la cuota o afrontar otras obligaciones. La morosidad no deja de crecer, pese a que el gobierno insista que la mora es baja debido a que se niegan a blanquear y contabilizar aquellos muchos que difirieron cuotas al final del crédito, casos protegidos por cautelares y demás. Lo que provoca que a medida que pasa el tiempo sin soluciones legislativas, cada vez más familias recurran al poder judicial para protegerse de los procesos de ejecución de su vivienda por parte de la banca privada y pública (aunque está última fue creada con el fin de ayudar el desarrollo económico de la sociedad).

Se han presentado en el Congreso Nacional muchos proyectos de ley. No obstante ello, las mayorías parlamentarias circunstanciales se encargan de cajonearlos en las Comisiones.

A esta altura no cabe duda alguna que no existe voluntad política por parte del actual gobierno de otorgar una salida definitiva y de fondo.

Queremos pagar hipotecas justas, previsibles y sostenibles a través del tiempo, que garanticen a nuestras familias el techo y se concrete el derecho a la vivienda

La clase política en su conjunto, no puede seguir mirando hacia otro lado. La justicia, no puede continuar eludiendo pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

Haremos todas las marchas que sean necesarias hasta tanto se nos brinde una solución definitiva. No podemos permitir que el sistema financiero siga teniendo ganancias extraordinarias a costa de nuestro sacrificio y que la clase política y la justicia, sean meros diagnosticadores de nuestra «Catástrofe UVA».

NO CESAREMOS EN NUESTRA LUCHA MANTENIENDO EL RECLAMO INDEPENDIENTEMENTE DEL GOBIERNO DE TURNO.