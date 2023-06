Monotributo: Diputados de JxC piden actualizar las escalas por la inflación

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Germana Figueroa Casas (PRO) presentaron este jueves un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo actualice las escalas del Monotributo.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo Nacional a que haga uso de la facultad reconocida en el art. 52 de la ley de Monotributo y actualice antes de la fecha determinada los parámetros mencionados.

“Se estima una inflación acumulada de más del 40% en los primeros 5 meses del año; y no puede ser que aún no se haya anunciado la actualización de las escalas. No es justo pagar más sólo porque nuestra moneda vale menos. Con esta presión inflacionaria deberíamos apuntar a hacer, por lo menos, actualizaciones trimestrales o mensuales”, declaró la autora del proyecto.

«Dos problemas»

En ese sentido, la legisladora que es contadora y especialista en finanzas públicas agregó: «No mantener actualizada las escalas genera dos problemas graves, por un lado empujamos a los pequeños contribuyentes a la economía informal y, por el otro, excluimos de este Régimen a muchas personas incorporándolas al régimen general y forzando así un brusco salto en su monto global de tributación«.

El proyecto de ley fue acompañado con la firma de los también republicanos Matías Taccetta, Pablo Torello, Silvia Lospennato, Mercedes Joury, Laura Rodriguez Machado, Ana Clara Romero eIngrid Jetter, entre otros.

También lo hicieron los radicales Fabio Quetglas, Marcela Coli, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini y Lidia Ascarate; y otros representantes de bloques menores de JxC como Carlos Zapata, Paula Omodeo y Susana Laciar.